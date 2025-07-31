«Комо» за 8 млн евро с учетом бонусов продал вингера Стрефеццу «Олимпиакосу»

«Комо» продал Габриэля Стрефеццу.

28-летний вингер перешел в «Олимпиакос». По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, греческий клуб с учетом бонусов заплатит 8 млн евро, зарплата игрока – 1,3 млн в год, срок соглашения – четыре сезона.

Стрефецца выступал за «Комо» с 2024 года и в сезоне-2024/25 забил в Серии А 6 голов в 37 играх. Подробно со статистикой уроженца Сан-Паулу можно ознакомиться здесь .

Фото: olympiacos.org