«Реал» продал защитника Рамона «Комо» за 2,5 млн евро. Мадридцы получат 50% от суммы перепродажи игрока

Хакобо Рамон перешел из «Реала» в «Комо».

Итальянский клуб объявил о подписании 20-летнего защитника.

По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро, предусмотрены также бонусные выплаты, зависящие от выступлений игрока. У «Реала» будет 3 опции обратного выкупа футболиста. Кроме того, мадридцы могут получить 50% от суммы перепродажи игрока в другой клуб.

В сезоне-2024/25 Рамон провел 6 матчей за основную команду «Реала » и 16 игр за молодежку. Статистику испанца можно найти здесь .

Фото: https://comofootball.com/