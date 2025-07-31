«Реал» продал защитника Рамона «Комо» за 2,5 млн евро. Мадридцы получат 50% от суммы перепродажи игрока
Хакобо Рамон перешел из «Реала» в «Комо».
Итальянский клуб объявил о подписании 20-летнего защитника.
По информации Фабрицио Романо, сумма сделки составила 2,5 миллиона евро, предусмотрены также бонусные выплаты, зависящие от выступлений игрока. У «Реала» будет 3 опции обратного выкупа футболиста. Кроме того, мадридцы могут получить 50% от суммы перепродажи игрока в другой клуб.
В сезоне-2024/25 Рамон провел 6 матчей за основную команду «Реала» и 16 игр за молодежку. Статистику испанца можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Комо»
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