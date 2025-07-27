Дзюба о сборной: «Если пригласят, с удовольствием поеду, но Карпин сказал, что необходимости нет. Мне удалось установить рекорд, о чем большем можно просить?»

Артем Дзюба заявил, что готов к новому вызову в сборную России.

В марте форвард забил 31-й гол за сборную в BetBoom товарищеском матче с Гренадой и стал лучшим бомбардиром национальной команды, побив рекорд Александра Кержакова (30).

«Если пригласят в сборную, с удовольствием поеду. Но Валерий Георгиевич [Карпин ] сказал, что такой необходимости, наверное, нет.

Рад, что меня позвали на матч с Гренадой и мне удалось установить рекорд на какое-то время. О чем большем еще можно просить?

Если позовут – приеду, если нет – буду с клубом. Мне не так много осталось играть», – сказал 36-летний нападающий «Акрона ».