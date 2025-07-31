Сын Трампа о награждении «Челси» на КЧМ: «Команда пригласила Дональда на сцену – они сказали, что это будет величайшей честью. Никто не сделал для спорта больше него»

Сын президента США Трампа высказался о его участии в награждении «Челси» на КЧМ.

Американский президент Дональд Трамп вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.

«Послушайте, он главнокомандующий Соединенных Штатов Америки. Команда-победитель пригласила его на сцену, потому что они сказали, что для них будет величайшей честью, если президент США вручит кубок клубного чемпионата мира.

И, кстати, я был там и смотрел. Все на стадионе просто сошли с ума. И нет никого, кто сделал бы для спорта больше, чем он», – заявил Эрик Трамп в интервью BBC.

Кукурелья о Трампе на награждении «Челси» на КЧМ: «Я напугался до усрачки. Мы ждали, когда он уйдет, а он такой: «Поднимайте, я останусь тут». И ему ведь ничего не скажешь»

Трамп сказал Палмеру «Я большой фанат «Челси» и твой поклонник», а Джеймс спрашивал у президента США разрешения поднять трофей КЧМ, сообщил эксперт чтения по губам