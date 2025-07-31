Сын Трампа о награждении «Челси» на КЧМ: «Команда пригласила Дональда на сцену – они сказали, что это будет величайшей честью. Никто не сделал для спорта больше него»
Американский президент Дональд Трамп вручал «Челси» награды за победу на клубном чемпионате мира.
«Послушайте, он главнокомандующий Соединенных Штатов Америки. Команда-победитель пригласила его на сцену, потому что они сказали, что для них будет величайшей честью, если президент США вручит кубок клубного чемпионата мира.
И, кстати, я был там и смотрел. Все на стадионе просто сошли с ума. И нет никого, кто сделал бы для спорта больше, чем он», – заявил Эрик Трамп в интервью BBC.
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