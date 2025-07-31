Месси шлепнул по щеке хавбека «Атласа» Эрнандеса в матче Кубка лиг и кричал в лицо Коккаро после победного гола «Интер Майами»

Лионель Месси дал пощечину игроку «Атласа» в матче Кубка лиг.

В первой игре группового этапа «Интер Майами » одержал победу со счетом 2:1. Месси сделал две голевые передачи.

В одном из эпизодов матча у Месси произошел конфликт с хавбеком «Атласа» Серхио Эрнандесом после того, как тот сфолил на аргентинце. Футболисты поговорили на повышенных тонах, после чего Месси шлепнул соперника по щеке.

После победного гола «Интер Майами» на 6-й добавленной ко второму тайму минуте, когда забитый Марсело Вейгандтом мяч был засчитан после проверки ВАР, Месси подошел к форварду «Атласа » Матиасу Коккаро и что-то прокричал ему в лицо.

Изображения: кадры из трансляции