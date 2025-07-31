«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й

«Рубин» победил «Оренбург» (2:0) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мирлинд Даку на 29-й минуте открыл счет с 11-метровой отметки. Олег Иванов на 90-й увеличил преимущество казанцев.

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