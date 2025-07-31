Матч окончен
«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й
«Рубин» победил «Оренбург» (2:0) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мирлинд Даку на 29-й минуте открыл счет с 11-метровой отметки. Олег Иванов на 90-й увеличил преимущество казанцев.
FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
31 июля 16:30, Ак Барс Арена
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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