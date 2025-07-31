8

«Рубин» обыграл «Оренбург» – 2:0. Даку открыл счет с пенальти, Иванов забил на 90-й

«Рубин» победил «Оренбург» (2:0) в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

Мирлинд Даку на 29-й минуте открыл счет с 11-метровой отметки. Олег Иванов на 90-й увеличил преимущество казанцев.

FONBET Кубок России. Путь РПЛ – Групповой этап
31 июля 16:30, Ак Барс Арена
Рубин
Завершен
2 - 0
Оренбург
Матч окончен
  Иванов
90’
80’
Гюрлюк
79’
Сыщенко   Давыдов
Чумич   Васильев
78’
62’
Сахархизан   Савельев
62’
Гузина   Гюрлюк
Зотов   Иванов
62’
Даку   Шабанхаджай
62’
Нижегородов   Тесленко
62’
48’
Бубанья
Апшацев   Юкич
45’
2тайм
45’
Барановский   Бубанья
45’
Поройков   Ревазов
Перерыв
33’
Поройков
  Даку
29’
Рубин
Нигматуллин, Грицаенко, Вуячич, Нижегородов, Безруков, Апшацев, Зотов, Ходжа, Рожков, Чумич, Даку
Запасные: Ежов, Кабутов, Ломовицкий, Тесленко, Васильев, Мукба, Ставер, Шабанхаджай, Иванов, Юкич
1тайм
Оренбург:
Сысуев, Косерик, Сыщенко, Хотулев, Поройков, Барановский, Болотов, Ломакин, Оганесян, Сахархизан, Гузина
Запасные: Овсянников, Бубанья, Савельев, Томпсон, Гюрлюк, Ревазов, Давыдов, Чичинадзе, Ведерников, Камилов, Ходанович
Подробнее

Таблицы Фонбет Кубка России

Календарь Фонбет Кубка России

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoFONBET Кубок России
logoпремьер-лига Россия
logoОренбург
онлайны
logoРубин
logoМирлинд Даку
logoОлег Иванов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Фонбет Кубок России стартовал! Путь РПЛ. «Рубин» победил «Оренбург»
99431 июля, 18:30
Главные новости
Аморим о целях «МЮ» на сезон: «Мы должны вернуться в Европу. У нас есть то, что нельзя купить – история, болельщики. Мы вернемся на свое место, если изменим культуру»
711 минут назад
Ван Дейк о том, как в «Ливерпуле» переживают гибель Жоты: «Стараемся быть рядом с семьей Диогу и друг с другом. Важно чтить его наследие как можно дольше, ведь он этого заслуживает»
323 минуты назад
Александр Мостовой про 11-метровый «Зенита»: «Это не пенальти. Круговой случайно попадает ногой – они оба бежали. Что еще делать? Он же не специально»
2932 минуты назад
Экс-президент «Барсы» Гаспар: «Рэшфорд лучше Уильямса. Нико удачно нас использовал и получил хороший контракт, не понимаю гнев «Атлетика»
1035 минут назад
КДК рассмотрит скандирование «Зенит» – позор российского футбола» болельщиками «Ахмата»
9045 минут назад
Соболев выложил пост с отсылкой к цитате Жириновского про «петушиный крик» после матча с ЦСКА
5248 минут назадФото
Бруну про «МЮ»: «Нам нужна более высокая конкуренция – надеюсь, клуб сможет подписать еще 1-2 игроков. Мы выглядели лениво в матче с «Эвертоном»
1158 минут назад
Хау об Исаке: «Нужно заслужить право тренироваться с «Ньюкаслом». Ни один игрок не может вести себя неправильно и работать в обычном режиме. Я бы хотел, чтобы Александер был здесь»
13сегодня, 08:58
Экс-защитник «Арсенала» Соареш о Роналду: «Однажды Криштиану сказал мне: «Седрик, 5G может повлиять на твой сон». Он не берет телефон с собой в спальню»
35сегодня, 08:56
«Арсенал» показал 3-й комплект формы – кремовый с темно-красными деталями. Он посвящен бывшему стадиону клуба «Хайбери»
24сегодня, 08:45Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Товарищеские матчи. «Барселона» в гостях у «Тэгу», «Ливерпуль» дважды сыграет с «Атлетиком», «Наполи» добился ничьей с «Казертаной»
2318 минут назад
Исак сегодня утром приехал на базу «Ньюкасла» единственным из игроков. Команда утром прилетела из Южной Кореи и получила выходной
20 минут назад
Гову про пост Чалеты-Цара об уходе из «Лиона»: «Не нужно этого цирка – написанные SMM-менеджерами сообщения должны прекратиться. Ты не вернешься в клуб, твои дети не будут носить эту футболку»
348 минут назад
Круговой о «Зените»: «Взламывать оборону чуть легче стало, наверное. Стиль игры остался такой же, просто добавились игроки еще более высокого качества»
2сегодня, 09:04
Режиссер Жоан Грасия об игроках «Барсы»: «Нравятся Ямаль, Кубарси, Касадо – они играют с душой и проживают матчи. Пуйоль, Хави и Иньеста отдавали на поле всю жизнь»
сегодня, 08:40
Масалитин о Зобнине в «Спартаке»: «Может, Станковича уберут через пару туров, а он будет игроком старта. Сейчас гастарбайтеров могут сократить, тогда Роман нужен будет»
24сегодня, 08:29
Уоддл о Палмере: «Он стоил бы дороже Беллингема, если бы был доступен на рынке – более 100 млн фунтов, как и Ямаль. В мое время за игроков платили 1 млн»
10сегодня, 08:20
Тедеев об 1:1 со «Спартаком»: «Это и заслуга «Акрона». Деньги не играют в футбол»
14сегодня, 07:56
Защитник «Зенита» Вега об 1:1 с ЦСКА: «Семак не был доволен результатом. Эта ничья как поражение»
21сегодня, 07:39
«Чистяков – один из лучших рефери. В целом по игре «Зенит» — ЦСКА он тоже понравился». Гончаренко о судье
25сегодня, 06:58