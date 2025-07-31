Лионель Месси: «Кубок лиг – короткий турнир, позволяющий побороться за титул. У «Интер Майами» отличный состав, в МЛС тоже боремся за высокие места»

Лионель Месси поделился мыслями после старта Кубка лиг.

«Интер Майами» победил «Атлас» (2:1) в первом матче группового этапа Кубка лиг. Аргентинец сделал две голевые передачи .

«В МЛС мы тоже боремся за высокие места. Мы хорошо сыграли на клубном чемпионате мира. У нас отличный состав. К тому же наша команда усилились Родриго Де Полем .

Кубок лиг – это короткий турнир, который дает возможность побороться за титул и выйти в Кубок КОНКАКАФ в следующем сезоне.

Мы будем бороться, как и делаем это в каждом сезоне», – сказал форвард «Интер Майами » Лионель Месси .

В МЛС клуб из Флориды находится на данный момент на пятой позиции в таблице Восточной конференции.