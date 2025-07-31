Лионель Месси: «Кубок лиг – короткий турнир, позволяющий побороться за титул. У «Интер Майами» отличный состав, в МЛС тоже боремся за высокие места»
Лионель Месси поделился мыслями после старта Кубка лиг.
«Интер Майами» победил «Атлас» (2:1) в первом матче группового этапа Кубка лиг. Аргентинец сделал две голевые передачи.
«В МЛС мы тоже боремся за высокие места. Мы хорошо сыграли на клубном чемпионате мира. У нас отличный состав. К тому же наша команда усилились Родриго Де Полем.
Кубок лиг – это короткий турнир, который дает возможность побороться за титул и выйти в Кубок КОНКАКАФ в следующем сезоне.
Мы будем бороться, как и делаем это в каждом сезоне», – сказал форвард «Интер Майами» Лионель Месси.
В МЛС клуб из Флориды находится на данный момент на пятой позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Tyc Sports
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