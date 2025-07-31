Родриго Де Поль: «Месси – величайший. Хочу помочь ему выиграть много титулов, играть с Лионелем в одном клубе – большая честь для меня»

Родриго Де Поль назвал Лионеля Месси величайших футболистом.

Аргентинский полузащитник, перешедший в «Интер Майами » из «Атлетико», дебютировал за американскую команду в матче группового этапа Кубка лиг против «Атласа» (2:1).

«Я хочу помочь Лионелю Месси выиграть титулы. Он величайший. Мне повезло играть с ним в сборной и выиграть много титулов.

Для меня большая честь играть с ним в одном клубе. Я всегда этому рад и хочу помочь ему выиграть много титулов.

Я хочу написать самые важные страницы [в истории] «Интер Майами». Мне всегда нравились сложные задачи, поэтому я очень счастлив», – сказал Родриго Де Поль .

Месси сделал 2 передачи в матче Кубка лиг против «Атласа». Форвард «Интер Майами» набрал 24+10 в 30 играх сезона