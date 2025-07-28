«Батраков – лучший в РПЛ по статистике. После этого сезона попробует себя в более сильной лиге, надеюсь». Миронов из «Ростова» о хавбеке «Локо»

Алексей Миронов назвал хавбека «Локо» Алексея Батракова.лучшим игроком РПЛ.

– Кто лучший футболист РПЛ?

– Если по статистике, то Батраков . Новый сезон, а парень выходит и забивает два «Краснодару». Я очень рад за него, знаю его с малых лет. Всегда на связи, списываемся, созваниваемся.

Надеюсь, он будет только прогрессировать и после этого сезона попробует себя в более сильной лиге, – сказал полузащитник «Ростова».