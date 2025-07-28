«Байер» купил форварда сборной Мали U17 Бомба за 1,5 млн евро. Игрок перейдет в Леверкузен в марте, когда ему исполнится 18
«Байер» объявил о трансфере форварда сборной Мали U17 Нджикуры Бомба.
Согласно Transfermarkt, немецкий клуб купил игрока у малийского «Бамако» за 1,5 млн евро.
Официально Бомба перейдет в клуб из Леверкузена после 12 марта 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.
В апреле в 6 матчах Кубка Африки U17 высокорослый нападающий (1,88 м) забил 3 гола, сделал 2 ассиста и помог Мали выйти в финал.
Фото: bayer04.de
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт «Байера»
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