«Байер» купил форварда сборной Мали U17 Бомба за 1,5 млн евро. Игрок перейдет в Леверкузен в марте, когда ему исполнится 18

«Байер» объявил о трансфере форварда сборной Мали U17 Нджикуры Бомба.

Согласно Transfermarkt, немецкий клуб купил игрока у малийского «Бамако» за 1,5 млн евро.

Официально Бомба перейдет в клуб из Леверкузена после 12 марта 2026 года, когда ему исполнится 18 лет.

В апреле в 6 матчах Кубка Африки U17 высокорослый нападающий (1,88 м) забил 3 гола, сделал 2 ассиста и помог Мали выйти в финал.

Фото: bayer04.de