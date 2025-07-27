«Байер» купил у «Ман Сити» Альфа-Рупрехта за 1+ млн евро и бонусы. «Горожане» получат 40% от перепродажи вингера

«Манчестер Сити» продал «Байеру» 19-летнего Фарида Альфа-Рупрехта.

Вингер молодежной сборной Германии выступал за команду «горожан» до 21 года.

По данным Kicker, сумма трансфера составила чуть более одного миллиона евро. Соглашение также предусматривает значительные бонусы.

Кроме того, «Сити » получит 40% от перепродажи футболиста.

Альфа-Рупрехт подписал контракт с «Байером », рассчитанный до 30 июня 2030 года.

Фото: bayer04.de