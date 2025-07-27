«Байер» купил у «Ман Сити» Альфа-Рупрехта за 1+ млн евро и бонусы. «Горожане» получат 40% от перепродажи вингера
«Манчестер Сити» продал «Байеру» 19-летнего Фарида Альфа-Рупрехта.
Вингер молодежной сборной Германии выступал за команду «горожан» до 21 года.
По данным Kicker, сумма трансфера составила чуть более одного миллиона евро. Соглашение также предусматривает значительные бонусы.
Кроме того, «Сити» получит 40% от перепродажи футболиста.
Альфа-Рупрехт подписал контракт с «Байером», рассчитанный до 30 июня 2030 года.
Фото: bayer04.de
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Байера»
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