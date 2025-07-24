«Монако» согласовал контракт с Градецки. Монегаски обсуждают трансфер вратаря с «Байером»

Лукаш Градецки может перейти в «Монако».

Клуб Лиги 1 согласовал условия личного контракта с 35-летнем вратарем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

В настоящий момент ведутся переговоры с «Байером» для обсуждения условий сделки между клубами.

В минувшем сезоне Градецки провел 29 матчей в Бундеслиге. С полной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь .