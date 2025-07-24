«Монако» согласовал контракт с Градецки. Монегаски обсуждают трансфер вратаря с «Байером»
Лукаш Градецки может перейти в «Монако».
Клуб Лиги 1 согласовал условия личного контракта с 35-летнем вратарем, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
В настоящий момент ведутся переговоры с «Байером» для обсуждения условий сделки между клубами.
В минувшем сезоне Градецки провел 29 матчей в Бундеслиге. С полной статистикой голкипера можно ознакомиться здесь.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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