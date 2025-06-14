Джованни Галеоне: «Аллегри до последней минуты ждал звонка «Интера». Странно, что Маротта не позвал Макса, клуб с 2 финалами ЛЧ за 3 года не должен брать тренера с 13 играми в Серии А»
Об этом сообщил Джованни Галеоне, экс-тренер и друг возглавившего «Милан» специалиста.
«Надеюсь, в этот раз все сложится для него лучше и он сможет выиграть скудетто с первой попытки, как в прошлый раз в «Милане». Нет причин, почему он не должен преуспеть. Я слышал, что он рад и воодушевлен. И, по моему мнению, Таре собирает хороший состав.
Думаю, что Макс до последней минуты ждал звонка «Интера». У него было соглашение с «Наполи», но Конте решил остаться.
Насколько мне известно, Индзаги дал обещание арабскому клубу еще полгода назад. Странно, что Маротта, работавший с Аллегри в «Ювентусе», не подписал Макса. При всем уважении к Киву, клуб, игравший в финале Лиги чемпионов дважды за три года, не должен назначать тренера с 13 играми в Серии А», – сказал Галеоне в интервью Messaggero Veneto.