Льоренте о скудетто: «Поборются Аллегри и Конте. Антонио создал шедевр в «Наполи», но это «Интер» упустил титул»
Фернандо Льоренте считает, что за скудетто поборются «Милан» и «Наполи».
– Конте создал шедевр в «Наполи», но я по-прежнему считаю, что это «Интер» упустил титул, проиграв «Роме» и сыграв вничью с «Лацио». В финале Лиги чемпионов он не смог создать конкуренцию «ПСЖ», но у парижан сумасшедшая команда, которая любого бы победила.
У «нерадзурри» всегда сильная команда, но гарантию дает Маротта: он побеждает везде, куда бы ни пошел.
– Аллегри вернулся в «Милан». Будет ли он сразу бороться за скудетто?
– Да, он будет бороться с Конте. Макс любит шутить, но он такой же победитель, как и Конте, – сказал бывший нападающий «Наполи».
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: La Gazzetta dello Sport
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