Льоренте о скудетто: «Поборются Аллегри и Конте. Антонио создал шедевр в «Наполи», но это «Интер» упустил титул»

Фернандо Льоренте считает, что за скудетто поборются «Милан» и «Наполи».

– Конте создал шедевр в «Наполи», но я по-прежнему считаю, что это «Интер » упустил титул, проиграв «Роме» и сыграв вничью с «Лацио». В финале Лиги чемпионов он не смог создать конкуренцию «ПСЖ », но у парижан сумасшедшая команда, которая любого бы победила.

У «нерадзурри» всегда сильная команда, но гарантию дает Маротта: он побеждает везде, куда бы ни пошел.

– Аллегри вернулся в «Милан». Будет ли он сразу бороться за скудетто?

– Да, он будет бороться с Конте. Макс любит шутить, но он такой же победитель, как и Конте, – сказал бывший нападающий «Наполи ».