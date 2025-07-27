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Глава Rakuten о матче «Барсы» в Японии: «Я связался с Пике, попросил президента AirAsia связаться с Korean Air и авиационными властями и все организовать. Этот матч – оглушительный успех»

Глава Rakuten рассказал о своей роли в проведении матча «Барселоны» в Японии.

Ранее каталонский клуб объявил об отказе от проведения матча с «Виссел Кобе», который должен был состояться 27 июля, из-за «серьезных нарушений договора» со стороны промоутера. Позднее стало известно, что «Барса» полетит в Японию на игру после того, как экс-спонсор клуб Rakuten договорился о выплате всех денег за игру. 

Матч «Барселоны» и «Виссел Кобе» пройдет сегодня и начнется в 13:00 по московскому времени.

«Думаю, нашим юристам было бы лучше объяснить детали позже, поскольку это имело юридические последствия, но на самом деле сумма не была переведена, и нам удалось урегулировать вопрос благодаря сотрудничеству нескольких сторон.

Я открыл телефон и узнал, что «Барселона» не прилетит. Я не понимал, что происходит, и с этого момента начал устанавливать всевозможные контакты, как прямые, так и косвенные.

Я связался с Пике, который свел меня с [Алехандро Эчеваррией], правой рукой президента «Барселоны», и я поговорил с ним напрямую.

Я попросил [президента AirAsia] Тони Фернандеса связаться с президентом Korean Air и авиационными властями, и мы попросили их все организовать. Они действительно отреагировали очень гибко, и это очень помогло.

Я постоянно проверял: они взлетели, взлетели? Я очень рад, что нам удалось организовать матч, это оглушительный успех. Я счастлив, вот и все.

Эта проблема стала одной из самых сложных задач, с которыми мне до сих пор приходилось сталкиваться. Она была поистине трудной. Казалось, что это невыполнимая задача, но в конце концов мы справились», – сказал генеральный директор Rakuten Хироси Микитани.

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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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