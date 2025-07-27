«Барса» извинилась за проблемы с трансляцией матча с «Виссел Кобе»: «Платформы клуба подверглись масштабной атаке. Мы сразу дали бесплатный доступ к игре на YouTube»

«Барселона» извинилась за проблемы с трансляцией матча против «Виссел Кобе».

Каталонцы обыграли японскую команду (3:1) в товарищеской игре на выезде.

«Стриминговые платформы «Барселоны» подверглись масштабной атаке со стороны различных страниц, пытавшихся перехватить прямую трансляцию предсезонного матча против «Виссел Кобе».

В результате лавины запросов система задействовала соответствующие механизмы безопасности, что повлияло на трансляцию на сайте и в приложении Culers.

Нами сразу же было принято решение предоставить бесплатный доступ к игре на YouTube-платформе клуба, чтобы гарантировать ее трансляцию.

Клуб приносит извинения за причиненные неудобства и свяжется со всеми, кого это затронуло», – говорится в заявлении «Барселоны».

Глава Rakuten о матче «Барсы» в Японии: «Я связался с Пике, попросил президента AirAsia связаться с Korean Air и авиационными властями и все организовать. Этот матч – оглушительный успех»

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