Семак о ничьей с «Рубином»: «Забей «Зенит» третий мяч при 2:1 – вопрос о победителе был бы закрыт. Но упустили победу, не справились после доигровки стандарта»

Сергей Семак прокомментировал потерю очков в матче с «Рубином» (2:2).

«Хороший первый тайм, хороший контроль мяча, хороший второй мяч забили, моменты были, контролировали игру.

Во втором тайме достаточно быстрый мяч повлиял на ход матча. Стало больше потерь, больше стали нервничать. 2:0 и 2:1 не одно и то же.

В середине второго тайма играли хорошо, было много моментов, которые мы должны были реализовывать при счете 2:1. Забей мы третий мяч, вопрос о победителе был бы закрыт.

Но, к сожалению, не справились после доигровки стандартного положения, в игре на втором этаже. Упустили победу, к сожалению, но это футбол», – сказал главный тренер «Зенита ».