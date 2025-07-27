Мостовой о 2:2 с «Рубином»: «Для «Зенита» недостаточно, что есть игра. Нам нужен результат. Все расстроены, опустили головы. После пропущенного гола пропала уверенность»

Андрей Мостовой заявил, что игроки «Зенита» недовольны ничьей с «Рубином».

Матч 2-го тура Мир РПЛ в Казани завершился со счетом 2:2. По ходу матча «Зенит» вел 2:0, «Рубин » сравнял счет на 90-й минуте благодаря голу Мирлинда Даку.

– Что случилось с командой во втором тайме, почему таких два разных тайма мы увидели?

– Думаю, что свою роль сыграл быстро пропущенный мяч в начале второго тайма, хотя в раздевалке обсуждали, что 2:0 – не очень удобный счет. Появилась какая‑то нервозность, много потерь, какая‑то уверенность пропала.

У меня было много моментов. Не хватало какого‑то везения, были штанга, перекладина.

– У команды есть игра, как минимум была в первом тайме. Что можете сказать про начало сезона?

– Если у нас есть игра, то недостаточно для «Зенита», нам обязательно нужен результат. Настроение в команде печальное, все расстроены, головы вниз опустили. Нужно набирать ход и работать, – сказал полузащитник «Зенита ».