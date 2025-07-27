Хато из-за переговоров с «Челси» попросил не ставить его в состав «Аякса» на игру с «Комо». Защитник не хочет получить травму перед трансфером в АПЛ
Йоррел Хато боится получить повреждение перед трансфером в «Челси».
Сегодня «Аякс» встречается с «Комо» в товарищеском матче. Как сообщает Voetbal International, 19-летний футболист на фоне переговоров с лондонцами попросил не ставить его в состав. Защитник не хочет получить травму перед ключевым событием в карьере.
В среду клуб АПЛ сделал «Аяксу» официальное предложение о трансфере на сумму около 40 млн евро, но амстердамцы ответили, что рассчитывают на большее. Переговоры продолжаются.
«Аякс» хочет получить 60 млн евро за Хато. «Челси» готов предложить 50 млн, контракт с 19-летним защитником согласован
Кого в АПЛ уволят первым?26367 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Voetbal International
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости