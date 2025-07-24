«Челси» согласовал контракт с Хато, защитник сообщил «Аяксу» о желании перейти. За 19-летнего игрока могут заплатить около 40 млн евро

«Челси» согласовал личные условия контракта с Йоррелом Хато.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний защитник сообщил руководству «Аякса » и главному тренеру о желании присоединиться к лондонцам.

Переговоры находятся на завершающей стадии. Сейчас клубы согласовывают сумму трансфера, которая составит около 40 млн евро.

Ранее нидерландцем интересовались «Ливерпуль », «Арсенал », а также «Реал Мадрид ».

С подробной статистикой Хато можно ознакомиться здесь .