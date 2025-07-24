«Челси» согласовал контракт с Хато, защитник сообщил «Аяксу» о желании перейти. За 19-летнего игрока могут заплатить около 40 млн евро
«Челси» согласовал личные условия контракта с Йоррелом Хато.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летний защитник сообщил руководству «Аякса» и главному тренеру о желании присоединиться к лондонцам.
Переговоры находятся на завершающей стадии. Сейчас клубы согласовывают сумму трансфера, которая составит около 40 млн евро.
Ранее нидерландцем интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», а также «Реал Мадрид».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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