«Аякс» хочет получить 60 млн евро за Хато. «Челси» готов предложить 50 млн, контракт с 19-летним защитником согласован

«Аякс» рассчитывает получить 60 миллионов евро за Йоррела Хато.

Ранее появилась информация , что английский клуб согласовал контракт 19-летним защитником.

Сообщается, что «Челси » готов заплатить 50 миллионов евро за нидерландского футболиста.

Однако «Аякс » хотел бы получить 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Йоррел Хато провел 31 матч в чемпионате Нидерландов, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.