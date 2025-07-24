«Аякс» хочет получить 60 млн евро за Хато. «Челси» готов предложить 50 млн, контракт с 19-летним защитником согласован
«Аякс» рассчитывает получить 60 миллионов евро за Йоррела Хато.
Ранее появилась информация, что английский клуб согласовал контракт 19-летним защитником.
Сообщается, что «Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за нидерландского футболиста.
Однако «Аякс» хотел бы получить 60 миллионов евро.
В прошлом сезоне Йоррел Хато провел 31 матч в чемпионате Нидерландов, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Sky Sports
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