Первак о Станковиче: «В его работе нет тактики в принципе, все результаты – это индивидуальные действия. Вся его карьера тренера говорит, что он вряд ли добьется успеха в сильном чемпионате»

Юрий Первак выступил с критикой Деяна Станковича.

В субботу «Спартак» на своем поле уступил «Балтике» (0:3) во 2-м туре Мир РПЛ . На 11-й минуте у красно-белых удалился Антон Заболотный, на 58-й красную карточку получил Маркиньос.

«Красная карточка Заболотного абсолютно по делу. Но, мне казалось, «Спартак» мог и вдесятером спокойно играть, однако Станкович не смог перестроить игру команды.

У Станковича отсутствуют какие-то тактические решения. В его работе нет тактики в принципе. Все результаты – это индивидуальные действия игроков.

В первый год результат был благодаря его умению настроить раздевалку, передать настроение, эмоции. Но если посмотреть на поле, то все решения, все голы и передачи – это все индивидуальная работа. Что у Барко, что у Маркиньоса, что у Угальде. Честно, вся его карьера тренера говорит о том, что он навряд ли добьется успеха в сильном чемпионате», – сказал бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Первак .