Егор Титов: «Надеюсь, в «Спартаке» не сделают оргвыводов по Станковичу, как это было с Аленичевым и со мной. Ветераны, общественность, болельщики поддерживают Деяна»

Егор Титов поддержал Деяна Станковича.

– На пресс-конференции Деян Станкович выглядел каким-то потерянным. Серб сказал, что уже беспокоится за свое здоровье и что не уверен, сможет ли подправить какие-то вещи в игре «Спартака».

– Наверное, это эмоции. Работа в «Спартаке » – огромный стресс.

Да, ранее Деян тренировал «Црвену Звезду», которая тоже находится под постоянным давлением болельщиков, журналистов, общественности. Но в Сербии у тебя только один конкурент – «Партизан». А в России – пять-шесть! И пресс на тебя гораздо мощнее. Отсюда такие заявления после крупных поражений. Нервы пошаливают.

Надеюсь, что сейчас по горячим следам никто не будет делать по тренеру «Спартака» оргвыводов. Как это было, например, с Дмитрием Аленичевым и со мной. Там все решилось, можно сказать, за секунды...

Думаю, Станкович с помощниками проведут тщательный анализ и постараются выправить положение. Перестановки в составе, конечно, напрашиваются. В матче с «Акроном» две из них будут вынужденными. И если Маркиньос , наверное, вернется на поле через тур – в поединке с «Зенитом», то по Заболотному, честно говоря, не уверен.

И в конце хотелось бы подчеркнуть. Сейчас спартаковские ветераны, общественность, болельщики поддерживают Деяна Станковича, доверяют его тренерскому штабу и желают ему успехов в ближайших турах, – сказал экс-капитан «Спартака».