Симонс открыт к переходу в «Челси». Лондонцы контактировали с агентами хавбека и начнут переговоры с «Лейпцигом» во вторник
Хави Симонс согласен перейти в «Челси».
По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб контактировал с представителями полузащитника «РБ Лейпциг». Игрок открыт к переходу в «Челси».
Переговоры между клубами начнутся во вторник. Судьба сделки во многом будет зависеть от того, смогут ли «синие» продать кого-то из своих игроков.
«Арсеналу» тоже интересен нидерландский футболист, но приоритетной задачей «канониров» является подписание Виктора Дьокереша из «Спортинга».
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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