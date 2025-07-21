Симонс открыт к переходу в «Челси». Лондонцы контактировали с агентами хавбека и начнут переговоры с «Лейпцигом» во вторник

Хави Симонс согласен перейти в «Челси».

По информации Фабрицио Романо, лондонский клуб контактировал с представителями полузащитника «РБ Лейпциг ». Игрок открыт к переходу в «Челси ».

Переговоры между клубами начнутся во вторник. Судьба сделки во многом будет зависеть от того, смогут ли «синие» продать кого-то из своих игроков.

«Арсеналу» тоже интересен нидерландский футболист, но приоритетной задачей «канониров» является подписание Виктора Дьокереша из «Спортинга».