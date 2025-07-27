Орещук о Бителло: «Взбесил момент, когда «Ростов» отобрал у него мяч, а он руками машет. Мало того, что зимой на всех наплевал, тебе капитанскую повязку дали, и ты не вступаешь в отбор»
Роман Орещук раскритиковал поведение Бителло в матче с «Ростовом».
«Динамо» в субботу дома обыграло ростовчан (1:0) во 2-м туре Мир РПЛ.
– Почему Бителло выглядит не столь ярко?
– Вчера меня взбесил один момент в центре поля, когда у Бителло отобрали мяч, и «Ростов» побежал вперед. А Бителло развернулся и пошел в центр круга, никто ему ничего об этом не сказал. Так нельзя! Ты не имеешь права так играть!
Мало того, что зимой на всех наплевал, уехал, тебе давали капитанскую повязку, и ты еще демонстративно руками машешь и не вступаешь в отбор.
Не хочу ничего говорить, может, какие-то вопросы к нему есть у Валерия Георгиевича [Карпина]. После таких выходок они точно будут», – сказал бывший спортивный директор «Динамо» Орещук.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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