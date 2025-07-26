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Станкович о 0:3 «Спартака» с «Балтикой»: «Есть вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить»

Деян Станкович высказался об ошибках «Спартака» после поражения от «Балтики».

Красно-белые дома уступили «Балтике» со счетом 0:3 во 2-м туре Мир РПЛ

«Когда играешь на два игрока меньше, ты тратишь больше энергии на поле. В такие моменты можно допустить ошибку. Но мы готовились, команда была под нагрузками – было видно в товарищеских матчах, как мы выкладывались.

Сегодня «Балтика» была хороша, здорово начала и использовала пространство. Нужно отдать должное. А вот эпизоды, которые не так меня волнуют, – мог ли Бабич сыграть лучше? Да, мог. Но у нас есть время, чтобы исправить ошибки.

Есть другие вещи, которые меня волнуют. И я не знаю, можно ли их исправить», – сказал главный тренер «Спартака». 

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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
logoСрджан Бабич
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