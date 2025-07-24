«Барса» полетит на матч с «Виссел Кобе» в Японию. Экс-спонсор Rakuten договорился о выплате каталонцам всех денег за игру
«Барселона» сыграет в Японии в рамках турне по Азии, несмотря на отмену матча.
Ранее каталонский клуб объявил об отказе от проведения матча с «Виссел Кобе», который должен был состояться 27 июля, из-за «серьезных нарушений договора» со стороны промоутера.
Этот шаг «блауграны» вызвал негативную реакцию в Японии, сообщает Mundo Deportivo. По данным Jijantes, компания Rakuten, спонсировавшая «Барсу» в прошлом, сыграла ключевую роль в получении клубом оставшейся части оплаты.
В итоге каталонцы полетят в Японию с задержкой. Изначально команда должна была вылететь сегодня утром, теперь клубу необходимо утвердить новый график поездки.
С утра игроки приняли участие в тренировке на базе. Они могут отправиться в поездку сегодня днем или вылететь в пятницу.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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