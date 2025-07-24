«Барса» полетит на матч с «Виссел Кобе» в Японию. Экс-спонсор Rakuten договорился о выплате каталонцам всех денег за игру

«Барселона» сыграет в Японии в рамках турне по Азии, несмотря на отмену матча.

Ранее каталонский клуб объявил об отказе от проведения матча с «Виссел Кобе », который должен был состояться 27 июля, из-за «серьезных нарушений договора» со стороны промоутера.

Этот шаг «блауграны» вызвал негативную реакцию в Японии, сообщает Mundo Deportivo. По данным Jijantes, компания Rakuten, спонсировавшая «Барсу» в прошлом, сыграла ключевую роль в получении клубом оставшейся части оплаты.

В итоге каталонцы полетят в Японию с задержкой. Изначально команда должна была вылететь сегодня утром, теперь клубу необходимо утвердить новый график поездки.

С утра игроки приняли участие в тренировке на базе. Они могут отправиться в поездку сегодня днем или вылететь в пятницу.