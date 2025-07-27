Ганцко о Симеоне: «Одна из крупнейших фигур в футболе за последние десятилетия. С нетерпением жду возможности работать под его руководством в «Атлетико»
Давид Ганцко высоко оценил достижения Диего Симеоне.
На этой неделе 27-летний защитник перешел в «Атлетико» из «Фейеноорда».
«В мире футбола то, что он сделал как тренер и игрок, невероятно. Поэтому, без сомнения, я считаю его одной из крупнейших фигур в футболе за последние годы и десятилетия.
Я с нетерпением жду возможности стать игроком его команды и работать под его руководством. Здорово быть в окружении таких людей, которые помогают тебе расти», – сказал Ганцко.
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Marca
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