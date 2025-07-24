«Атлетико» и Ганцко подписали контракт на 5 лет. Защитник перешел из «Фейеноорда» за 34 млн евро c учетом бонусов
Давид Ганцко подписал контракт с «Атлетико».
Напомним, мадридский клуб купил защитника «Фейеноорда» за 34 млн евро c учетом бонусов.
Теперь «Атлетико» сообщил, что 27-летний словак прошел медосмотр и подписал контракт до 2030 года.
Фото: atleticodemadrid.com
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Атлетико»
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