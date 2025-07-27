Альба о 0:1 с «Динамо»: «Хорошая игра «Ростова», но снова без очков. Нужно забивать и не пропускать после аута, когда все было под контролем. Задачи? Остаться в РПЛ»
Джонатан Альба оценил гостевое поражение «Ростова» от «Динамо» (0:1) в 2-м туре РПЛ.
В 1-м туре дончане уступили на выезде «Зениту» (1:2).
«Хорошая игра, но снова без очков. Нужно забивать голы и не пропускать такой гол, как в этой встрече после аута, когда все было под контролем. На минуту теряешь концентрацию и потом дорого платишь против такого соперника.
Я рад за свою команду, за ее отношение к работе. Нужно улучшить некоторые моменты, не терять концентрацию», — сказал тренер «Ростова».
— Какие задачи у «Ростова»?
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
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