Альба о 0:1 с «Динамо»: «Хорошая игра «Ростова», но снова без очков. Нужно забивать и не пропускать после аута, когда все было под контролем. Задачи? Остаться в РПЛ»

Джонатан Альба оценил гостевое поражение «Ростова» от «Динамо» (0:1) в 2-м туре РПЛ.

В 1-м туре дончане уступили на выезде «Зениту» (1:2).

«Хорошая игра, но снова без очков. Нужно забивать голы и не пропускать такой гол, как в этой встрече после аута, когда все было под контролем. На минуту теряешь концентрацию и потом дорого платишь против такого соперника.

Я рад за свою команду, за ее отношение к работе. Нужно улучшить некоторые моменты, не терять концентрацию», — сказал тренер «Ростова».

— Какие задачи у «Ростова»?

— Остаться в Премьер‑лиге, — добавил Альба .