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«Динамо» обыграло «Ростов» благодаря дебютному голу Сергеева – 1:0

«Динамо» победило «Ростов» (1:0) во 2-м туре Мир РПЛ.

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте счет открыл форвард хозяев Иван Сергеев – это его первый гол за москвичей после перехода.

Матч проходил на «ВТБ Арене».

Премьер-лига. 2 тур
26 июля 14:30, ВТБ Арена
Динамо
Завершен
1 - 0
Ростов
Матч окончен
Глебов
87’
Гладышев   Зайдензаль
82’
Сергеев   Маухуб
82’
78’
Лангович   Байрамян
78’
Сулейманов   Шамонин
Нгамале   Макаров
72’
65’
Голенков   Мохеби
65’
Прохин   Миронов
64’
Прохин
56’
Комаров   Тарасов
2тайм
Перерыв
Фернандес   Скопинцев
43’
Осипенко
42’
29’
Мелехин
  Сергеев
23’
Динамо
Лунев, Фернандес, Осипенко, Кутицкий, Касерес, Бителло, Глебов, Фомин, Нгамале, Сергеев, Гладышев
Запасные: Гагнидзе, Окишор, Макаров, Маухуб, Скопинцев, Александров, Зайдензаль, Смелов, Бабаев, Лещук, Лаксальт, Боков
1тайм
Ростов:
Ятимов, Комаров, Лангович, Чистяков, Мелехин, Вахания, Щетинин, Кучаев, Прохин, Сулейманов, Голенков
Запасные: Мохеби, Азнауров, Жбанов, Аджаса, Одоевский, Бабакин, Шамонин, Семенчук, Тарасов, Миронов, Байрамян, Шанталий
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Скотт ПаркерБернли
Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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