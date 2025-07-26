Матч окончен
«Динамо» обыграло «Ростов» благодаря дебютному голу Сергеева – 1:0
«Динамо» победило «Ростов» (1:0) во 2-м туре Мир РПЛ.
Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 23-й минуте счет открыл форвард хозяев Иван Сергеев – это его первый гол за москвичей после перехода.
Матч проходил на «ВТБ Арене».
Премьер-лига. 2 тур
26 июля 14:30, ВТБ Арена
Кого в АПЛ уволят первым?21043 голоса
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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