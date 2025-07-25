Уэсли Снейдер: «Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. «Аль-Насру» вокруг Роналду нужно построить команду»

Уэсли Снейдер поделился впечатлениями от КЧМ и оценил прогресс саудовских клубов.

– Что вы думаете о клубном чемпионате мира с его новой формулой?

– Думаю, это интересное развитие. Больше команд – значит, больше внимания к клубам за пределами Европы, и это важно. Футбол – глобальная игра, и болельщики заслуживают того, чтобы видеть больше разнообразия на самом высоком уровне.

Я смотрел несколько матчей в Майами – отличные впечатления.

– Раз уж заговорили о «Аль-Хилале», как вы оцениваете его выступление на клубном чемпионате мира? И можно ли теперь сказать, что саудовские клубы уже готовы конкурировать с ведущими европейскими командами?

– «Аль-Хилаль» показал высокий уровень. Саудовские клубы действительно стремительно прогрессируют. Пока они еще не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. Их амбиции очевидны.

– А как вы оцениваете участие арабских команд в клубном чемпионате мира? В частности, каирского «Аль-Ахли». Что вы знаете об этой команде и ее выступлениях?

– «Аль-Ахли» – это клуб с богатой историей и выдающейся культурой побед. Они не раз доказывали, что могут конкурировать на международной арене. Их стабильность и организация впечатляют.

– Как вы относитесь к проекту Саудовской лиги? Можно ли уже считать ее одной из пяти сильнейших лиг мира?

– Они сделали огромный шаг вперед, но я бы пока не стал называть ее лигой топ-5. Проект амбициозный, есть инвестиции, инфраструктура развивается.

Если они продолжат в том же духе и сделают акцент на развитии молодежи, то в будущем вполне могут войти в число ведущих чемпионатов.

– Что можете сказать о «Аль-Хилале», «Аль-Насре», «Аль-Иттихаде» и «Аль-Ахли» – как они проявили себя с начала реализации проекта?

– «Аль-Хилаль» – самая сбалансированная команда с сильным руководством. У «Аль-Насра » есть Криштиану Роналду , что привлекло к ним внимание всего мира, но им нужно построить команду вокруг него.

«Аль-Иттихад» проделал отличную работу с Бензема , а «Аль-Ахли» удивил многих приглашением Мареза и мощным тренерским штабом. За ними действительно интересно наблюдать, – сказал бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов.