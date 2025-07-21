Степашин о пиве на стадионах: «Во всем мире оно продается, на ЧМ у нас продавалось. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было. Не знаю, почему Минздрав против»

Сергей Степашин поделился мнением о продаже пива на стадионах.

– Столько же лет, как и про лимит, идет разговор о том, что надо вернуть продажу пива на стадионах. Минздрав против, как я понимаю.

– Ну, не знаю, почему они против. Во всем мире оно продается. Когда было первенство мира по футболу у нас – продавалось пиво. Ни пьяных дебошей, ничего особенного не было.

Ну, давайте я упрощу. Напился пива с водочкой и пошел на стадион. Сильно хуже. Запретный плод всегда сладок, – сказал член совета директоров «Динамо».

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