«Аль-Хилаль» готов предложить 100+ млн евро за Исака (As)

«Аль-Хилаль» готовит крупное предложение о трансфере Александера Исака.

По информации As, клуб из Саудовской Аравии может предложить за нападающего более 100 миллионов евро.

Отмечается, что «Ньюкасл » не планирует расставаться со шведом, но «Аль-Хилаль » настойчив в своем желании подписать футболиста.

Сообщается, что «Реал Сосьедад», откуда Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года, получит 10% от суммы потенциального трансфера.