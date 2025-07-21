«Аль-Хилаль» готов предложить 100+ млн евро за Исака (As)
«Аль-Хилаль» готовит крупное предложение о трансфере Александера Исака.
По информации As, клуб из Саудовской Аравии может предложить за нападающего более 100 миллионов евро.
Отмечается, что «Ньюкасл» не планирует расставаться со шведом, но «Аль-Хилаль» настойчив в своем желании подписать футболиста.
Сообщается, что «Реал Сосьедад», откуда Исак перешел в «Ньюкасл» летом 2022 года, получит 10% от суммы потенциального трансфера.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: As
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