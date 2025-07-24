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  • Слишкович о критике «Оренбурга» в медиа: «Разговоры про условные 0:5 или 0:6 – для бара, а не серьезной передачи. Прошу уважать наш труд и аккуратнее выбирать оценки»
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Слишкович о критике «Оренбурга» в медиа: «Разговоры про условные 0:5 или 0:6 – для бара, а не серьезной передачи. Прошу уважать наш труд и аккуратнее выбирать оценки»

Владимир Слишкович недоволен риторикой СМИ в отношении «Оренбурга».

– Как вы относитесь к тому, что некоторые бывшие тренеры, игроки, инфлюэнсеры считают «Оренбург» аутсайдером и главным претендентом на вылет?

– К сожалению, часто игнорируется базовый этический момент отношений тренеров. Нет какого-то уважения. Все зациклены на своих интересах и считают правильным давать оскорбительные оценки. Когда у тебя есть личный интерес, ты не можешь быть объективным.

После матча с ЦСКА журналист сказал: якобы эксперты «Матч ТВ» спрогнозировали нам крупное поражение. Но это же абсолютное неуважение к клубу, к игрокам. Ты можешь сказать: «Я не вижу шансов» или «ЦСКА выиграет». Но говорить про условные 0:5 или 0:6 – это неуважение. Я понимаю, как работают медиа в Италии или Франции. Там по телевидению бывший игрок или тренер никогда не скажет, что «Ювентус» со счетом 5:0 обыграет «Парму». Они понимают – это унижение. И это некорректно, некрасиво и не экспертно. Это разговор для бара, но не в серьезных передачах.

С уважением отношусь к работе медиа, но прошу аккуратнее выбирать оценки. Я не сравниваю нашу работу с работой в шахте, но это тяжелый труд. И прошу его уважать, – сказал главный тренер «Оренбурга».

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Рубен АморимМанчестер Юнайтед
Кто-то другойПеп Гвардиола
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
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