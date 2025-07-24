Владимир Слишкович: «Оренбург» хочет остаться в РПЛ напрямую – не можем позволить себе попасть в стыковые матчи. Для меня мои игроки – лучшие»

Владимир Слишкович поделился мыслями относительно задачи «Оренбурга» в сезоне РПЛ.

В матче первого тура сезона Мир РПЛ команда сыграла вничью 0:0 против ЦСКА.

– С нынешним составом «Оренбург» может выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ?

– А почему нет? В моих игроках есть что-то плохое?

– Я этого не говорил.

– Повторю: для меня они – лучшие. Как тренер я буду делать для них все. И никому не позволю плохо говорить о них.

– Какую задачу перед вами поставило руководство на этот сезон?

– Мы общались с руководством, но в целом я и так хорошо понимаю, что мы не можем себе позволить повторить результат прошлого сезона.

Мы не можем себе позволить попасть в стыковые матчи – хотим остаться в РПЛ напрямую. И сделаем максимум, – сказал главный тренер «Оренбурга » Владимир Слишкович .