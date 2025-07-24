Владимир Слишкович: «Оренбург» хочет остаться в РПЛ напрямую – не можем позволить себе попасть в стыковые матчи. Для меня мои игроки – лучшие»
Владимир Слишкович поделился мыслями относительно задачи «Оренбурга» в сезоне РПЛ.
В матче первого тура сезона Мир РПЛ команда сыграла вничью 0:0 против ЦСКА.
– С нынешним составом «Оренбург» может выполнить задачу по сохранению прописки в РПЛ?
– А почему нет? В моих игроках есть что-то плохое?
– Я этого не говорил.
– Повторю: для меня они – лучшие. Как тренер я буду делать для них все. И никому не позволю плохо говорить о них.
– Какую задачу перед вами поставило руководство на этот сезон?
– Мы общались с руководством, но в целом я и так хорошо понимаю, что мы не можем себе позволить повторить результат прошлого сезона.
Мы не можем себе позволить попасть в стыковые матчи – хотим остаться в РПЛ напрямую. И сделаем максимум, – сказал главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
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