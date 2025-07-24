«Бавария» не хочет платить за Диаса 80 млн евро, максимум – 75 млн. Мюнхенцы готовы включить в сделку с «Ливерпулем» процент от перепродажи

«Бавария» не готова платить 80 млн евро за Луиса Диаса.

По информации Sport Bild, клуб установил порог суммы потенциального трансфера вингера из «Ливерпуля » и размера его зарплаты. Ожидается, что «Бавария» не предложит более 75 млн евро.

Сообщается, что «Бавария » и «Ливерпуль» обсуждают различные варианты, включая процент от следующей продажи Диаса . При этом мюнхенцы оптимистично настроены по поводу сделки, полагая, что смогут завершить трансфер колумбийца в течение 7-10 дней.