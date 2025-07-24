Андрей Талалаев: «Я не совершаю ошибок тех, кто их когда-то уже совершил. Я пытаюсь, как учил Бисмарк, извлечь опыт и двигаться вперед»
Андрей Талалаев ответил на вопрос, доволен ли он нынешним составом «Балтики».
«Вы видели тренера, который был абсолютно доволен селекцией в своей жизни? Назовите мне их фамилии.
Личка говорил, что доволен? И чем закончился его сезон?
Поэтому я не совершаю ошибок тех, кто их когда-то уже совершил. Я пытаюсь, как учил Бисмарк, извлечь опыт и двигаться вперед», – сказал главный тренер «Балтики».
В 1-м туре Мир РПЛ команда Талалаева сыграла вничью (1:1) с московским «Динамо».
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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