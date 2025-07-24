Талалаев о речи перед игроками «Балтики»: «Я против это афишировать – мы профессиональный футбол, а не медиа. Эффект на группу людей может быть только в первые три минуты»

Андрей Талалаев объяснил выступление перед игроками после матча с «Динамо».

«Балтика» сыграла 1:1 в игре первого тура против «Динамо». После матча главный тренер команды выступил с речью перед футболистами.

– Сразу после «Динамо» вы прямо на поле отчитали своих игроков. Для чего это было сделано?

– Сразу отвечу на все вопросы, а то дальше будет много фамилий.

Несмотря на то, что у нас создается режим открытости, я против того, чтобы выносить внутренние вопросы наружу. Мы профессиональный футбол, а не медиа.

Тут нужно достигать максимального успеха, желательно не переступая через человеческие и педагогические вещи. Это очень сложно.

Отвечая на многие вопросы – я противник того, чтобы показывать, что творится в кругу.

Специалисты доказали, что психологический эффект на группу людей, в том числе спортсменов, может быть только в течение первых трех минут после события.

Поэтому я не увожу команду, если хочу сделать какое-то заявление, но против того, чтобы это афишировать, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев .