Талалаев о речи перед игроками «Балтики»: «Я против это афишировать – мы профессиональный футбол, а не медиа. Эффект на группу людей может быть только в первые три минуты»
«Балтика» сыграла 1:1 в игре первого тура против «Динамо». После матча главный тренер команды выступил с речью перед футболистами.
– Сразу после «Динамо» вы прямо на поле отчитали своих игроков. Для чего это было сделано?
– Сразу отвечу на все вопросы, а то дальше будет много фамилий.
Несмотря на то, что у нас создается режим открытости, я против того, чтобы выносить внутренние вопросы наружу. Мы профессиональный футбол, а не медиа.
Тут нужно достигать максимального успеха, желательно не переступая через человеческие и педагогические вещи. Это очень сложно.
Отвечая на многие вопросы – я противник того, чтобы показывать, что творится в кругу.
Специалисты доказали, что психологический эффект на группу людей, в том числе спортсменов, может быть только в течение первых трех минут после события.
Поэтому я не увожу команду, если хочу сделать какое-то заявление, но против того, чтобы это афишировать, – сказал главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев.