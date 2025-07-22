Тренер Англии Вигман о преклонении колена: «Мы долго это делали, но жест не так эффективен, как мы надеялись. Нужно нечто иное»

Сарина Вигман объяснила отказ англичанок от преклонения колена.

Ранее сообщалось , что женская сборная Англии решила не делать этого на матче Евро-2025 с Италией после расистских оскорблений в адрес защитницы национальной команды Джесс Картер.

Преклонение колена – это антирасистский жест, символ протеста против систематического расизма и жестокости полиции по отношению к чернокожим. Он получил распространение в футболе в 2020 году после убийства Джорджа Флойда, безоружного чернокожего мужчины, белым полицейским в США в мае того же года.

Главный тренер женской сборной Англии Сарина Вигман заявила, что в команде приняли решение прекратить преклонять колено перед матчами, так как считают, что этот жест «недостаточно эффективен».

«Преклонения колен недостаточно. Мы делали это долгое время. Но эффект оказался не таким сильным, как мы надеялись.

Когда случаются подобные проявления расизма, мы чувствуем, что нужно предпринять нечто иное, другой шаг, поэтому мы больше не становимся на колено», – заявила Сарина Вигман.