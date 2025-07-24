Семшов о «Зените»: «Семак говорит руководству, что ему нужны готовые футболисты для реализации идей на поле. Почему с такой академией не все имеют шансы попробовать себя?»

Игорь Семшов высказался об отсутствии доверия к молодым футболистам «Зенита».

Аргентинский защитник Роман Вега дебютировал за петербургский клуб в матче первого тура Мир РПЛ против «Ростова» (2:1).

– Он действительно может быть намного сильнее русского ровесника из академии «Зенита»? Ведь место в составе мог занять петербургский воспитанник.

– Этот вопрос мы всегда задаем.

Почему, имея такую академию как у «Зенита», не все футболисты имеют шансы попробовать себя в составе? Довериться молодому игроку. Эти вопросы только к главному тренеру. У всех свои критерии подхода к составу и к футболистам.

В данной ситуации, насколько я слышал, Сергей Богданович говорит руководству, что ему нужны готовые футболисты, для того, чтобы все свои идеи реализовывать на футбольном поле.

Учитывая, какой у «Зенита» состав, можно подпускать более одаренных своих воспитанников и давать им больше шансов. Особенно в это время, когда у нас нет еврокубков.

Будем наблюдать за командой, молодые футболисты появляются на сборах, в товарищеских матчах, в кубковых. Но в чемпионате пока играет обойма более опытная.

Но все-таки имея такую академию, наверное, есть футболисты, которые способны через какое-то время заявить о себе в основном составе, – сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов .