Мбаппе подтвердил, что получит 10-й номер в «Реале»

Килиан Мбаппе дал понять, что взял новый игровой номер в «Реале».

Ранее сообщалось , что французский нападающий сменит 9-й номер на 10-й со следующего сезона. На этот номер также претендовал Арда Гюлер.

На своей странице в твиттере Мбаппе опубликовал пост с числом 10.

Скриншот: x.com/KMbappe

Француз перешел в «Реал» прошлым летом. В 59 матчах за клуб во всех турнирах Мбаппе забил 44 гола и выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/25.