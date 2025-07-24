Мбаппе подтвердил, что получит 10-й номер в «Реале»
Килиан Мбаппе дал понять, что взял новый игровой номер в «Реале».
Ранее сообщалось, что французский нападающий сменит 9-й номер на 10-й со следующего сезона. На этот номер также претендовал Арда Гюлер.
На своей странице в твиттере Мбаппе опубликовал пост с числом 10.
Скриншот: x.com/KMbappe
Француз перешел в «Реал» прошлым летом. В 59 матчах за клуб во всех турнирах Мбаппе забил 44 гола и выиграл «Золотую бутсу» сезона-2024/25.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер Килиана Мбаппе
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