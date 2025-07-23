Мбаппе получит 10-й номер в «Реале» (ESPN)

Килиан Мбаппе будет играть под 10-м номером в «Реале».

Французский нападающий сменит 9-й номер на 10-й со следующего сезона, сообщает ESPN.

Отмечается, что отдать 10-й номер Мбаппе планировалось давно. При этом форвард был готов провести еще один сезон под 9-м номером, если бы Лука Модрич остался в «Мадриде ».

Ранее сообщалось , что на 10-й номер также претендовал Арда Гюлер.