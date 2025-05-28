  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Черников о чемпионстве «Краснодара»: «Сделаем все, чтобы снова испытать эти минуты радости. Мы большой клуб и должны бороться за титулы»
21

Черников о чемпионстве «Краснодара»: «Сделаем все, чтобы снова испытать эти минуты радости. Мы большой клуб и должны бороться за титулы»

Александр Черников заявил, что «Краснодар» постарается вновь стать чемпионом.

В прошедшем сезоне «быки» выиграли Мир РПЛ, опередив «Зенит» на одно очко.

— Многие не верили, что гегемония «Зенита» в РПЛ скоро закончится. Особенно были сомнения касательно этого года, когда у Питера 100-летие со дня основания клуба. Подобные разговоры давили на вас?

— Честно говоря, не хочется сейчас говорить о «Зените» и любой другой команде. Мы всех соперников уважаем, ко всем относимся серьезно. С каждым из них непросто играть — этот сезон не исключение. Но сейчас хочется говорить о «Краснодаре», хочется насладиться триумфом.

— Каково выигрывать чемпионат, когда вы после 2022 года в заведомо более сложных условиях, чем большинство других клубов РПЛ? Я про длинные поездки на гостевые матчи и обратно из-за отсутствия авиасообщения в Краснодаре.

— Мы об этом не думали. Тренировались и работали в тех условиях, что есть. Благо, условия для тренировок у нас потрясающие — спасибо за это Сергею Галицкому. Поэтому делали все для успеха, чтобы порадовать его, наших болельщиков. Это все наша общая победа — Галицкого, болельщиков, руководителей, игроков, тренерского штаба, всех административных работников. Каждый внес вклад, частицу себя в этот успех. Хочется со всеми разделить радость от этой победы.

— Как думаете, «Краснодар» в ближайшие годы повторит этот успех? Удержаться на вершине будет сложнее?

— Пока хочется не об этом думать, а просто подольше сохранять положительные эмоции от чемпионства. Хочется подольше испытывать эти минуты счастья. 

А так, да, «Краснодар» — это большой клуб. И он должен бороться за медали, за титулы, за самые высокие места. На это будем настраиваться дальше и сделаем все, чтобы снова все испытали эти минуты радости, – сказал хавбек «Краснодара».

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72138 голосов
Да 🤩Краснодар
Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
logoКраснодар
logoАлександр Черников
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Агкацев, Акинфеев, Дуглас Сантос, Роша, Бабич, Глушенков, Бителло, Угальде и Заболотный – в лонг-листе премии Winline Герои РПЛ
1226 мая, 14:01
Валерий Карпин: «Поздравляю «Краснодар» с победой в РПЛ. Надеюсь, клуб и дальше будет успешно воспитывать игроков для сборной России»
1325 мая, 13:16
Хавбек «Краснодара» Черников после 0:1 с ЦСКА: «Возможное чемпионство мотивирует. Нужно бороться до самого конца»
2911 мая, 06:09
Главные новости
Де Брюйне пока не договорился с «Наполи» и готов обсудить другие варианты. Хавбек «Ман Сити» не исключает перехода в другой клуб АПЛ или Серии А (Independent)
728 минут назад
Бос о тен Хаге: «Достижения Эрика говорят сами за себя – в «Утрехте», «Аяксе» и даже в «МЮ». Кто после Фергюсона был успешен в «Юнайтед»? Не всегда виноват только тренер»
1343 минуты назад
Тренер сборной Гонконга о турне «МЮ» по Азии: «Игрокам это нужно, как пуля в голове. Они просто хотят отдохнуть и восстановиться. А такие поездки устраивают ради прибыли»
4сегодня, 15:45
Аморим о выходе Гарначо во 2-м тайме против звезд Юго-Восточной Азии: «Неудивительно, Алехандро – игрок «МЮ». Некоторые игроки не прилетели из-за травм»
2сегодня, 15:39
Вратарь «Ахмата» Ульянов: «Мы несправедливо попали в стыки. У нас есть ответственность перед республикой, городом, болельщиками, мы должны оправдать их надежду и остаться в РПЛ»
19сегодня, 15:30
Делап договорился с «Челси». Клуб близок к активации отступных форварда «Ипсвича» (Флориан Плеттенберг)
25сегодня, 15:22
Сперцян, Угальде, Кордоба, Батраков, Даку – в символической сборной сезона РПЛ по версии Transfermarkt
14сегодня, 15:19
«Аль-Наср» может продлить контракт с Роналду и отдать его «Аль-Хилалю» в аренду на лето. В PIF не хотят, чтобы португалец играл на КЧМ за клуб из другой страны (Джеймс Бендж)
74сегодня, 15:14
Бакаев близок к переходу в «Локомотив». Контракт вингера с «Зенитом» истекает летом (Иван Карпов)
65сегодня, 15:02
«ПСЖ», «Арсенал», «Рома» – что объединяет эти клубы? Новая интеллектуальная игра!
сегодня, 15:00
Ко всем новостям
Последние новости
Бывший ассистент Клоппа Лейндерс может войти в штаб Пепа в «Сити». Кандидатура Коло Туре также рассматривается
14 минут назад
Диалло о Гарначо: «Надеюсь, он останется в «МЮ», это не такая уж большая проблема. Алехандро – классный игрок»
331 минуту назад
Черданцев о «Краснодаре»: «Новый чемпион – это очень важно для развития лиги. «Быки» прибавили в солидности по сравнению с прошлым сезоном, раньше им не хватало инстинкта убийцы»
849 минут назад
Галеоне о «Милане» Аллегри: «Он будет играть по схеме 4-2-3-1, но нужны 3-4 усиления, особенно в защите. Леау прибавит при Максе, с ним они поборются за скудетто»
549 минут назад
«Юве» готов продать Мбангула не менее чем за 20 млн евро. Хавбек интересен «Байеру», «Ноттингему», «Лейпцигу» и «Борнмуту» (Tuttosport)
3сегодня, 15:23
«Ньюкаслу» интересен Гендузи. «Лацио» хочет 40 млн евро за хавбека
6сегодня, 14:55
Гасилин о «Зените»: «Правильно, что оставили Семака. Представляете, насколько клуб приучил всю страну к своему безоговорочному лидерству? Мы видим, как хорошо работал тренер»
7сегодня, 14:36
Хавбек «Барсы» Касадо подтвердил, что освистывал гимн «Реала» в день финала Кубка Испании: «Мадрид» и «Эспаньол» – не те команды, которые мне нравятся»
20сегодня, 14:30
Газзаев о «Спартаке»: «И клуб, и тренер допустили просчеты зимой. Больше права на ошибку у Станковича не будет. Даже 2-е место расценят как неудачу»
8сегодня, 14:25
Буффон о годовщине трагедии на «Эйзеле»: «Я с трудом нахожу слова 40 лет спустя. Это удар в сердце всего поколения и открытая рана, о которой нельзя забывать»
1сегодня, 14:16