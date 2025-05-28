Черников о чемпионстве «Краснодара»: «Сделаем все, чтобы снова испытать эти минуты радости. Мы большой клуб и должны бороться за титулы»

Александр Черников заявил, что «Краснодар» постарается вновь стать чемпионом.

В прошедшем сезоне «быки» выиграли Мир РПЛ , опередив «Зенит» на одно очко.

— Многие не верили, что гегемония «Зенита» в РПЛ скоро закончится. Особенно были сомнения касательно этого года, когда у Питера 100-летие со дня основания клуба. Подобные разговоры давили на вас?

— Честно говоря, не хочется сейчас говорить о «Зените» и любой другой команде. Мы всех соперников уважаем, ко всем относимся серьезно. С каждым из них непросто играть — этот сезон не исключение. Но сейчас хочется говорить о «Краснодаре », хочется насладиться триумфом.

— Каково выигрывать чемпионат, когда вы после 2022 года в заведомо более сложных условиях, чем большинство других клубов РПЛ? Я про длинные поездки на гостевые матчи и обратно из-за отсутствия авиасообщения в Краснодаре.

— Мы об этом не думали. Тренировались и работали в тех условиях, что есть. Благо, условия для тренировок у нас потрясающие — спасибо за это Сергею Галицкому. Поэтому делали все для успеха, чтобы порадовать его, наших болельщиков. Это все наша общая победа — Галицкого, болельщиков, руководителей, игроков, тренерского штаба, всех административных работников. Каждый внес вклад, частицу себя в этот успех. Хочется со всеми разделить радость от этой победы.

— Как думаете, «Краснодар» в ближайшие годы повторит этот успех? Удержаться на вершине будет сложнее?

— Пока хочется не об этом думать, а просто подольше сохранять положительные эмоции от чемпионства. Хочется подольше испытывать эти минуты счастья.

А так, да, «Краснодар» — это большой клуб. И он должен бороться за медали, за титулы, за самые высокие места. На это будем настраиваться дальше и сделаем все, чтобы снова все испытали эти минуты радости, – сказал хавбек «Краснодара».