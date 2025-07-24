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«Фламенго» может перехватить Эмерсона у «Бешикташа», с защитником обсуждаются условия контракта. Турецкий клуб готов отказаться от аренды бразильца, несмотря на договоренность

«Фламенго» может перехватить Эмерсона Рояла у «Бешикташа».

Ранее стало известно, что турецкий клуб хочет арендовать защитника у «Милана» с правом выкупа за 10 млн евро. Журналист Маттео Моретто сообщил о договоренности между всеми сторонами – игрок, по данным Sky Italia, должен был отправиться в Турцию в ближайшее время.

Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, предложение по Эмерсону также сделал «Фламенго». Футболист открыт к переходу в бразильский клуб, несмотря на устное соглашение с «Бешикташем» и запланированный медосмотр. Руководство турецкого клуба готово отказаться от сделки.

Сообщается, что Эмерсон и «Фламенго» уже обсуждают условия личного контракта, «Милан» также готов принять предложение бразильцев.

В прошлом сезоне Эмерсон провел 17 матчей за «Милан» в Серии А. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

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Опубликовала: Анна Сунцова
возможные трансферы
logoЭмерсон Роял
logoсерия А Италия
logoБешикташ
Фабрицио Романо
logoМилан
logoФламенго
logoвысшая лига Бразилия
logoвысшая лига Турция
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