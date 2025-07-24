«Фламенго» может перехватить Эмерсона у «Бешикташа», с защитником обсуждаются условия контракта. Турецкий клуб готов отказаться от аренды бразильца, несмотря на договоренность
Ранее стало известно, что турецкий клуб хочет арендовать защитника у «Милана» с правом выкупа за 10 млн евро. Журналист Маттео Моретто сообщил о договоренности между всеми сторонами – игрок, по данным Sky Italia, должен был отправиться в Турцию в ближайшее время.
Однако, по информации инсайдера Фабрицио Романо, предложение по Эмерсону также сделал «Фламенго». Футболист открыт к переходу в бразильский клуб, несмотря на устное соглашение с «Бешикташем» и запланированный медосмотр. Руководство турецкого клуба готово отказаться от сделки.
Сообщается, что Эмерсон и «Фламенго» уже обсуждают условия личного контракта, «Милан» также готов принять предложение бразильцев.
В прошлом сезоне Эмерсон провел 17 матчей за «Милан» в Серии А. С полной статистикой 26-летнего игрока можно ознакомиться здесь.