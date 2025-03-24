  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это
Фото
32

Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это

Ламин Ямаль эффектно отреагировал на критику Рафаэля ван дер Варта.

Вингер сборной Испании забил гол в ворота команды Нидерландов (3:3, 5:4 по пенальти) в ответном матче Лиги наций.

После первой игры Рафаэл ван дер Варт критиковал футболиста «Барселоны», в том числе за приспущенные шорты.

Когда Ямаль забил мяч в дополнительное время, он отпраздновал гол, немного приспустив шорты.

«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», – написал Ламин Ямаль в соцсети после ответного матча.

Фото: инстаграм Ламина Ямаля

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Marca
logoЛамин Ямаль
logoСборная Испании по футболу
logoСборная Нидерландов по футболу
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЛига наций УЕФА
logoРафаэл ван дер Варт
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Глушенков о критике: «Три игры забиваешь – говорят, достоин «Барселоны». Четыре не забьешь, а команда проиграет – будут поливать грязью. Не буду реагировать»
99 минут назад
Игонин о Глушенкове: «Надо меньше говорить и больше делать. Он сейчас не настолько эффективный, насколько был. Если нет голов, это могут быть отборы»
718 минут назад
Выведем Спортс’’ в топ – спецы поискового трафика, приходите к нам работать тимлидом SEO-команды!
19 минут назадВакансия
Гюлер поднес палец к губам перед Собослаи во время матча Турции и Венгрии, показывая тому быть тише. Доминик написал в соцсетях «1088» – столько минут Арда сыграл за «Реал» в сезоне
3433 минуты назад
Новая Зеландия вышла на ЧМ-2026, победив Новую Каледонию в финале отбора. Команда в 3-й раз в истории сыграет на турнире
2834 минуты назад
Максим Глушенков: «Со «Спартаком» я четко выполнял задачу. Тренеры «Зенита» были недовольны тем, как я это делал с «Факелом» – хотел исправиться. Вот и получил мяч только три раза»
6953 минуты назад
Гендиректор «Пари НН» о ковиде: «Кто-то помог вирусу. Наверное, были установки, но все пошло не по плану. Он вылетел из пробирки и начал жить своей жизнью»
1954 минуты назад
Квалификация ЧМ-2026. Англия примет Латвию, Польша против Мальты
5сегодня, 08:05
Глушенков о матче с Гренадой: «Впервые после зимы получил кайф от футбола – от игры, комбинаций и перестроений. Скучал по этому»
26сегодня, 08:12
Максим Глушенков: «В этом году РПЛ может выиграть любой клуб из верхней части таблицы. «Зениту» нужно взбодриться»
22сегодня, 07:44
Ко всем новостям
Последние новости
Экс-игрок «Урала» Лунгу о расизме в России: «Его нет, пожалуй, я не сталкивался. Здесь живут люди со всего мира»
1 минуту назад
Джесси Лингард: «Руни сказал: «Не покупай первую машину, пока не сыграешь 50 матчей». Я сыграл, приехал на Range Rover, припарковался, и Уэйн такой: «Уже сыграл 50 игр?»
224 минуты назад
Первая лига. «Урал» против «Арсенала»
29сегодня, 08:07
Козлов о праздновании гола Колумбии U20: «Посмотрели видосы. Кажется, так делал Фримпонг. Нам понравилось — сделали»
1сегодня, 07:57
Тринкау о дубле Дании: «Нужно чаще бить по воротам. У меня это хорошо получается»
3сегодня, 07:29
Осипенко об уходе Карпина из «Ростова»: «Он давно говорил, что устал. Нормально пережили, тем более помощник остался, почти ничего не поменялось»
1сегодня, 06:53
Защитник Замбии: «Россия — серьезная сборная. Рад сыграть против такой великой нации. Мы в отличной форме»
1сегодня, 06:38
Англия – Латвия. Онлайн-трансляция начнется в 22:45
сегодня, 06:00
Карпин о том, кто самый универсальный игрок сборной России: «Не задумывался об этом. Сильянов, наверное»
3сегодня, 05:50
Круговой о неформальном лидере сборной: «Все могут по чуть-чуть, но Дзюбу превзойти невозможно. Его не хватает»
2сегодня, 04:59