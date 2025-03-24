Ямаль приспустил шорты, празднуя гол Нидерландам. Так вингер Испании ответил ван дер Варту, критиковавшему его за это

Ламин Ямаль эффектно отреагировал на критику Рафаэля ван дер Варта.

Вингер сборной Испании забил гол в ворота команды Нидерландов (3:3, 5:4 по пенальти) в ответном матче Лиги наций.

После первой игры Рафаэл ван дер Варт критиковал футболиста «Барселоны», в том числе за приспущенные шорты.

Когда Ямаль забил мяч в дополнительное время, он отпраздновал гол, немного приспустив шорты.

«Приспущенные шорты, один гол, нереализованный пенальти и выход в полуфинал», – написал Ламин Ямаль в соцсети после ответного матча.

Фото: инстаграм Ламина Ямаля