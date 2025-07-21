У Акинфеева 263 сухих матча в чемпионате – как у идущих за ним Рыжикова и Овчинникова вместе. Вратарь провел 500-ю игру в качестве капитана ЦСКА в Мир РПЛ
Игорь Акинфеев провел 500-й матч в качестве капитана ЦСКА в чемпионате России.
Сегодня вратарь армейцев принял участие в матче против «Оренбурга» в 1-м туре Мир РПЛ (0:0). Это была 597-я игра голкипера в национальном первенстве, 500 раз он выходил на поле с капитанской повязкой.
Акинфеев в 263-й раз сыграл на ноль в рамках чемпионата России, обновив рекорд. Столько же сухих матчей в сумме провели Сергей Рыжиков (134) и Сергей Овчинников (129) – они занимают 2-е и 3-е места по этому показателю.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Цифроскоп»
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