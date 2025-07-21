ЦСКА 3 года подряд не побеждает в 1-м туре РПЛ – 1 поражение, 2 ничьих

ЦСКА 3 сезона подряд не побеждает в первом туре чемпионата.

Сегодня команда под руководством Фабио Челестини сыграла вничью с «Оренбургом » (0:0) в первом туре Мир РПЛ .

Армейцы три года подряд не могут начать чемпионат с победы: в 2024-м сыграли вничью с «Ростовом» (0:0), в 2023-м уступили «Уралу» (1:2).

В 2022 году москвичи обыграли «Урал» со счетом 2:0.