Фердинанд о Рэшфорде в «Барсе»: «Что случилось с игроком академии, раз он захотел покинуть «МЮ»? Эта сделка может стать настоящей находкой»

Рио Фердинанд высказался об аренде Маркуса Рэшфорда в «Барселону».

Сообщалось , что форвард «Манчестер Юнайтед » близок к переходу в каталонскую команду на правах аренды с правом выкупа.

Об уходе из «Юнайтед»

«Что случилось с игроком, вышедшим из академии, раз он захотел покинуть клуб? Я знаю Рэшфорда много лет. Он так много работал.

Должно быть, есть что-то еще, о чем мы не знаем. Плохая форма, неуверенность в себе или проблема руководства? Неужели он потерял желание играть?»

О том, что Рэшфорду нужно делать в «Барселоне», чтобы перезапустить карьеру

«Маркус Рэшфорд должен прийти и действовать иначе, чем нападающие и атакующие игроки, которые у них уже есть. Забегать за линию обороны без мяча. Создавать угрозу сзади. Заставлять команду отступать, когда Маркус Рэшфорд на поле.

Бить, потому что у него убийственный удар правой ногой. Бегать и бить. Не быть одним из тех игроков, которые слишком много играют в дриблинг и все усложняют.

Играй просто: передачи, пас Левандовскому, забег и так далее. У него есть необходимый интеллект. Мы видели, как он упрощает свою игру в этих трех аспектах и трудится без мяча.

Если Рэшфорд сможет все это сделать, эта сделка станет настоящей находкой. По-настоящему выгодной!» – сказал экс-защитник «МЮ» Фердинанд на своем ютуб-канале.