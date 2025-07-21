Рэшфорд восстанавливается от травмы бедра – в «Барселоне» об этом знают, проблем быть не должно
Маркус Рэшфорд находится не в лучшей физической форме.
As сообщает, что переходящий в «Барселону» форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, и каталонцы об этом знают.
Из-за этого повреждения нападающий «МЮ» не принимал участия в последних матчах «Астон Виллы», за которую выступал на правах аренды, и сборной Англии.
При этом Рэшфорд уже почти восстановился и, как ожидается, без проблем пройдет медосмотр и начнет работу в общей группе в ближайшее время.
Все указывает на то, что Маркус будет представлен в качестве новичка «Барселоны» во вторник, а в четверг отправится с командой в турне по Азии.
Сообщалось, что у «блауграны» будет право выкупа форварда у «Манчестер Юнайтед» за 30 млн евро.
Кого в АПЛ уволят первым?995 голосов
Даниэль Фарке
Режис Ле Бри
Кит Эндрюс
Скотт Паркер
Рубен Аморим
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: As
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости