Рэшфорд восстанавливается от травмы бедра – в «Барселоне» об этом знают, проблем быть не должно

Маркус Рэшфорд находится не в лучшей физической форме.

As сообщает, что переходящий в «Барселону» форвард восстанавливается от травмы задней поверхности бедра, и каталонцы об этом знают.

Из-за этого повреждения нападающий «МЮ» не принимал участия в последних матчах «Астон Виллы», за которую выступал на правах аренды, и сборной Англии.

При этом Рэшфорд уже почти восстановился и, как ожидается, без проблем пройдет медосмотр и начнет работу в общей группе в ближайшее время.

Все указывает на то, что Маркус будет представлен в качестве новичка «Барселоны» во вторник, а в четверг отправится с командой в турне по Азии.

Сообщалось , что у «блауграны» будет право выкупа форварда у «Манчестер Юнайтед » за 30 млн евро.